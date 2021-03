Lotofácil 2179: próximo sorteio pode entregar R$ 1,5 milhão

Concorrer ao próximo sorteio da Lotofácil 2179, pode ser a chance de quem deseja ter R$ 1,5 milhão na conta. De acordo com a Caixa, o concurso está previsto para esta sexta-feira a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, Em São Paulo.

No concurso de hoje, quinta-feira, dia 11, duas apostas foram as sortudas da noite e acertaram o resultado da modalidade ( 02 05 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 ). De acordo com o detalhamento divulgado pelas Loterias Caixa, os jogos foram registrados em Brasília (DF) e Cristalina (GO) e cada jogador ganhou R$ 517 mil.

Como‌ ‌apostar na próxima Lotofácil?‌ ‌

Para concorrer ao prêmio do próximo sorteio, no‌ ‌volante da Lotofácil 2179,‌ ‌composto‌ ‌por‌ ‌25‌ ‌números,‌ ‌os apostadores devem marcar de‌ ‌15‌ ‌a‌ ‌20.‌ ‌ ‌Serão ‌sorteadas‌ ‌15‌ ‌dezenas e quem‌ ‌acertar‌ ‌todas,‌ ‌leva‌ ‌o‌ ‌prêmio‌ ‌máximo. As apostas podem ser feitas presencialmente em casas lotéricas ou online pelo aplicativo e site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Também‌ ‌fatura prêmio os jogadores que fizerem‌ ‌11,‌ ‌12,‌ ‌13‌ ‌ou‌ ‌14 acertos.‌ ‌ ‌

O sorteio contará com transmissão ao vivo por meio do canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Quanto‌ ‌custa‌ ‌o‌ ‌jogo da Lotofácil?‌ ‌

A‌ ‌menor‌ ‌aposta da Lotofácil 2179‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌que‌ ‌sai‌ ‌por‌ ‌R$2,50.‌ ‌Conforme‌ ‌o‌ ‌jogador‌ ‌seleciona‌ ‌mais‌ ‌números‌ ‌-‌ ‌limitado‌ ‌a‌ ‌20‌ ‌por‌ ‌jogo‌ ‌-‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌também‌ ‌também‌ ‌aumenta,‌ ‌podendo‌ ‌ultrapassar‌ ‌R$38‌ ‌mil.‌ ‌

15 números custa R$2,50;

16 números custa R$40,00;

17 números custa R$340,00;

18 números custa R$2.040,00;

19 números custa R$9.690,00;

20 números custa R$38.760,00;

Como‌ ‌funciona‌ ‌o‌ ‌bolão da Lotofácil?‌ ‌

Para‌ ‌concorrer com o bolão na Lotofácil 2179,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌mínimo‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ ‌não‌ ‌pode‌ ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00. A quantidade de cota mínima para qualquer tipo de jogo é de duas. Dessa forma, o máximo permito é de: 8‌ ‌cotas‌ para 15 números; 25 cotas para 16 números‌; 30 cotas para 17 números; 35 cotas para 18 números; 70 cotas para 19 números; e 100 cotas para 20 números.

É ‌possível‌ ‌comprar‌ ‌cotas‌ ‌de‌ ‌bolões da Lotofácil 2179 ‌organizados‌ ‌pelas‌ ‌Unidades‌ ‌Lotéricas,‌ ‌com‌ ‌possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌da ‌cota.‌ ‌

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil?

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌da Lotofácil 2179 tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌