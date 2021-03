Prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotofácil 2182 pode sair no sorteio de terça

Já pensou em começar a semana com R$ 1,5 milhão na conta? Esse é o prêmio do próximo sorteio da Lotofácil 2182 que será realizado nesta terça-feira (16). O resultado do concurso será transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa, a partir das 20h (horário de Brasília).

No sorteio desta segunda-feira (15), duas apostas acertaram o resultado da Lotofácil 2181 e ganharam R$ 591,7 mil cada. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 01 02 03 05 06 09 11 13 14 15 17 18 22 23 25.

De acordo com detalhamento divulgado pelas Loterias Caixa, 345 aposta dividiram o segundo maior prêmio de R$ 1 mil. Outros prêmios fixos de R$ 25, R$ 10 e R$ 5 também foram entregues nas faixas de 13, 12 e 11 acertos, respectivamente.

Próximo sorteio da Lotofácil

Os jogos da Lotofácil 2182 precisam ser registrado até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Serão sorteados 15 de 25 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50.

Além do prêmio principal, também existem outros para quem acertar ‌14, 13, 12 e 11 números. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para aumentar ainda mais as chances de ganhar, muitas pessoas optando por fazer o bolão da Lotofácil 2182. Mas, para concorrer, o‌ ‌bolão não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Qual é chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2182 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se a aposta tiver 20 números, vai para uma em 211.

15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 11;