Próximo sorteio da Lotofácil tem prêmio de R$ 1,5 milhão

No próximo sorteio da Lotofácil, número 2184, o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão na faixa principal. Segundo o detalhamento do concurso realizado nesta noite de quarta-feira (17), uma aposta de Manhuaçu, em Minas Gerais, conseguiu acertar o resultado (01 02 04 06 09 11 14 15 16 18 19 20 21 22 25) e ganhou R$ 1,4 milhão.

Além dela, outras 257 apostas dividiram o segundo maior prêmio da modalidade ficando com R$ 1,6 mil cada. Na terceira, quarta e quinta faixa de acertos, também foram distribuídos os prêmios fixos de R$ 25, R$ 10 e R$ 5.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para esta quinta-feira (18), às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A comercialização das apostas será feita até às 19h em lotéricas e canais eletrônicos: aplicativo e site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Qual o preço das apostas da Lotofácil?

Na Lotofácil a aposta tem preços diferentes porque esta modalidade permite que o jogador aumente a quantidade de números na cartela. Dessa forma, ele fica mais perto de conseguir faturar a bolada do próximo sorteio.

A posta com 15 dezenas sai por R$ 2,50, a com 16 números sai por R$ 40 e com 17 números sai por R$ 340. Já os jogos com 18, 19 e 20 dezenas, custa R$ 2.040 mil, R$ 9.690 mil e R$ 38.760 mil.

Mas se o objetivo for concorrer ao próximo sorteio da Lotofácil participando de bolão, a cota não sai por menos de R$. O apostador pode tentar a sorte com um grupo ou comprar uma cota de bolão organizados pela lotérica.

Entretanto, nessa última opção poderá ser cobrado uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.