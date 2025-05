Resultado da Lotofácil 3387 e ganhadores da quinta (09/05/25)

Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, será sorteado os números do resultado da lotofácil 3387. A extração será sorteada por volta das 20h (horário de Brasília), com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Os números são:

Ganhadores do resultado da Lotofácil 3387

Se você fez a sua aposta, fique atento: logo após o sorteio, os números sorteados serão divulgados e você poderá verificar se foi o grande sortudo do dia. Veja o resultado da Lotofácil:

Como funciona a premiação?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, e não é à toa: as chances de ganhar prêmios são relativamente maiores em comparação a outras modalidades, como a Mega-Sena. Para ganhar, basta acertar de 11 a 15 números, sendo que o prêmio principal vai para quem acertar as 15 dezenas. Se mais de um apostador acertar, o valor será dividido igualmente entre os ganhadores.

Caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio principal é transferido para a faixa seguinte, e assim por diante. Confira como funciona a distribuição dos prêmios:

15 acertos: Prêmio principal (dividido entre os ganhadores).

14 acertos: Faixa secundária de premiação.

13 acertos: Valor fixo de R$ 25.

12 acertos: Valor fixo de R$ 10.

11 acertos: Valor fixo de R$ 5.

A premiação pode ser resgatada nas agências da Caixa ou em casas lotéricas, dependendo do valor do prêmio. Para valores superiores a R$ 2,2 mil, o pagamento deve ser feito diretamente em uma agência bancária, com apresentação do bilhete original, CPF e RG.

Já para prêmios até esse valor, os ganhadores podem optar por receber o valor em uma casa lotérica. Apostadores que fizeram suas apostas online têm a facilidade de transferir o valor diretamente para uma conta do Mercado Pago.

Se você não participou do sorteio de hoje ou não teve sorte desta vez, não desanime. Amanhã, sábado, 10 de maio, acontece o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3388, também às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19h.

