Resultado da Lotofácil 2088: aposta Santa Maria/RS leva R$ 1,2 milhão

O resultado da Lotofácil 2088 da noite deste sábado, 21 de novembro, saiu para uma aposta de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O apostador sortudo garantiu sozinho R$ 1.247.782,56. Os números sorteados foram: 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 21 22 23 24.

Já nas outras faixas de premiação, com 14 acertos, 144 apostas ganharam R$ 1.816,89. Já com 13 acertos, 5564 apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 86032 apostas ganharam R$ 10. Já na menor faixa de prêmios, 480618 acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 5.

Confira mais detalhes sobre o resultado da Lotofácil 2088 por aqui.

Já os locais da sorte do sorteio de hoje podem ser conferidos diretamente no site da Caixa (http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil/).

Como receber os prêmios da Lotofácil 2088?

Os apostadores que tiveram bilhetes premiados em até 1.332,78 podem receber diretamente na lotérica. Em contrapartida, quem ganhou um prêmio maior, deve ir até uma agência para receber a bolada.

Não deixe de conferir o seu bilhete e o resultado da Lotofácil 2088.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio será na segunda-feira, 22 de novembro, às 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).