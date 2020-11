Resultado da Lotofácil 2090: aposta Sinop/MT leva mais de R$ 4 milhões

O resultado da Lotofácil 2090 da noite desta terça-feira, 24 de novembro, saiu para uma aposta de Sinop, no Mato Grosso. O apostador sortudo garantiu sozinho R$ 4.127.997,33. Os números sorteados foram: 20-25-14-06-16-10-01-24-22-08-12-15-09-19-18.

Já nas outras faixas de premiação, o resultado da Lotofácil 2090 pagou R$ 1.064,87 para 470 apostas que acertaram 14 dezenas. Já com 13 acertos, 15783 apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 168608 apostas ganharam R$ 10. Já na menor faixa de prêmios, 806882 acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 5.

O prêmio especial de hoje é um acumulado dos últimos 9 concursos da Lotofácil. Ao todo, são 10% separados. Essa premiação especial é feita nos concursos dessa modalidade que terminam com 0. Para o concurso 2090 foram acumulados R$ 2.187.634,48.

Veja mais detalhes sobre o resultado da Lotofácil 2090 por aqui.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2090?

Dependendo do resultado da Lotofácil 2090 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Lotofácil 2090 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio será na quarta-feira, 25 de novembro, às 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso ou, então, essa chance aumenta.