Resultado da Lotofácil 2092: 4 apostas dividem prêmio de R$ 3,5 milhões

O resultado da Lotofácil 2092 foi positivo para quatro apostas que acertaram as 15 dezenas de hoje. Os apostadores sortudos faturaram a bolada de R$ 683.726,57 cada. Os números sorteados foram: 19-25-17-11-05-01-20-07-15-03-09-13-02-18-22.

Os apostares que garantiram o prêmio são de Papagaios, em Minas Gerais, Macaé, no Rio de Janeiro, Porto Alegre (1) e Santo Antônio da Patrulha (1), no Rio Grande do Sul.

Resultado da Lotofácil 2092 nas demais faixas

14 acertos – 749 apostas ganhadoras, R$ 446,14;

13 acertos – 21396 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 196339 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 821513 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Veja mais detalhes sobre o resultado da Lotofácil 2092 de hoje por aqui.

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje que levou algum prêmio no resultado da Lotofácil 2092, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

A gravação do sorteio de hoje pode ser acompanhada no perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio será na sexta-feira, 27 de novembro. Portanto, faça a sua aposta!

Ademais, as apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br/).