Resultado da Lotofácil 2185 de 19/03/2021; veja números de hoje

O resultado da Lotofácil concurso 2185 de hoje , sexta-feira (19/03/2020), que pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão, será divulgado hoje, a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 2185:

Resultado da Lotofácil de hoje

Lotofácil acumulada

Caso nenhum apostador consiga acertar o resultado da Lotofácil, independente da faixa de premiação, o valor do prêmio principal acumula para o concurso seguinte. O jogador também precisa estar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio.

Portanto, após o período, se o apostar não retirar o prêmio que ganhou, de acordo com o resultado da Lotofácil, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Resultados anteriores da Lotofácil

Resultado da Lotofácil concurso 2184, quinta-feira, 18/03. Os números sorteados foram:

09 19 10 24 22

12 05 15 25 07

11 17 20 21 14

Resultado da Lotofácil concurso 2183, quarta-feira, 17/03. Os números sorteados foram:

22 02 16 19 20

14 18 21 09 04

11 01 06 15 25

Resultado da Lotofácil concurso 2182, terça-feira, 16/03. Os números sorteados foram:

25 10 13 20 12

16 09 14 22 19

03 17 23 08 02

Resultado da Lotofácil concurso 2181, segunda-feira, 15/03. Os números sorteados foram:

09 13 18 02 23

22 17 01 11 15

05 14 25 03 06

Resultado da Lotofácil concurso 2180, sábado, 13/03. Os números sorteados foram:

01 03 06 07 08

09 10 11 13 14

16 18 20 21 24

Resultado da Lotofácil concurso 2179, sexta-feira, 12/03. Os números sorteados foram:

03 06 07 08 09

10 13 14 15 16

18 19 20 21 25

Resultado da Lotofácil concurso 2178, quinta-feira, 11/03. Os números sorteados foram:

22 17 08 05 20

15 24 13 02 11

14 09 19 23 18

Resultado da Lotofácil concurso 2177, quarta-feira, 10/03. Os números sorteados foram:

01 16 14 08 03

22 10 15 19 24

04 07 12 20 17

Resultado da Lotofácil concurso 2176, terça-feira, 09/03. Os números sorteados foram:

09 22 12 08 04

21 20 11 05 13

16 18 02 07 01

Resultado da Lotofácil concurso 2175, segunda-feira, 08/03. Os números sorteados foram:

03 19 16 07 23

12 10 17 05 14

15 11 01 13 22

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?

Se você foi o sortudo ganhador da Lotofácil, saiba que há duas opções para recolher o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Como apostar no próximo concurso da Lotofácil?

Para participar do próximo concurso e acertar o resultado da Lotofácil, o apostador poderá escolher de 15 a 20 dos 25 números disponíveis na cartela. A aposta mais barata custa R$ 2,50, enquanto o valor máximo chega a R$ 38,7 mil.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre neste sábado, dia 20 de março.