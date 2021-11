Resultado da Lotofácil 2366 de hoje, sábado (06/11/2021)

A partir das 20h (horário de Brasília) ocorre o sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2366 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 7,5 milhões e sai para o apostador que acertar as 15 dezenas.

Os números sorteados na Lotofácil foram:

Resultado da Lotofácil concurso 2366

Os apostadores podem faturar em até cinco faixas de premiação marcando parcialmente ou totalmente o resultado da Lotofácil concurso 2366. Se houver mais de um ganhador da quantia principal, o valor será dividido igualmente entre as partes.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. A Caixa faz a dedução dos prêmios fixos, e o restante vai para as demais faixas e o valor final é definido após o rateio entre os sortudos.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2366

Ganhou na Lotofácil? Para receber é simples, basta apresentar a aposta premiada em uma casa lotérica ou na Caixa Econômica Federal, dependendo do valor. O apostador precisa estar munido de um documento com foto, como o RG, além do CPF.

Para aqueles que têm prêmios de até R$ 1.903,98 bruto (R$ 1.332,78 líquido), o resgate do dinheiro poderá ser feito em uma agência lotérica. Quem realiza a aposta online, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias, também pode transferir o valor dos prêmios para uma conta do MercadoPago.

Para valores acima de 1.903,98 bruto, o apostador terá que ir em uma agência da Caixa.

Outra regra é para o prazo de resgate: para prêmios de R$ 10 mil ou mais é necessário esperar dois dias para depósito. Quantias menores são pagas na hora.

De modo geral, o prazo para receber o prêmio da Lotofácil é de 90 dias após o sorteio do resultado da Lotofácil 2366.

Como apostar

Para quem não acertou nada neste sábado, a Caixa retoma as apostas na próxima segunda, dia 8 de novembro, em horário comercial. A aposta simples custa R$ 2,50. A maior aposta da Lotofácil, com 20 dezenas, custa R$ 38.760,00. É preciso jogar entre 15 a 20 números.

A Lotofácil tem sorteios diários, de segunda-feira a sábado. Os sorteios acontecem sempre a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Assista ao vídeo do sorteio da Lotofácil

