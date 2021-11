Resultado da Lotofácil 2376 de hoje, sexta (19/11/21)

Será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o sorteio do resultado da Lotofácil 2376, hoje, sexta-feira, 19/11. A partir das 20h os apostadores podem conferir os números e saber se ganharam o prêmio de R$ 1,2 milhão.

Resultado da Lotofácil 2376

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 2376 de hoje, sexta-feira, foram:

Como ganhar na Lotofácil

Todos os apostadores que tiverem a sorte de acertar de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil concurso 2376 de hoje pode faturar prêmio. A bolada principal sai para o bilhete que tiver os 15 números do resultado.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil 2376 de hoje, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Chances de ganhar o resultado Lotofácil

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Os sorteios da Lotofácil são realizados de segunda a sábado no Espaço Loterias Caixa, na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Acompanhe os sorteios das loterias no DCI