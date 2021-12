Resultado da Lotofácil 2397 de terça-feira (14/12/2021)

A partir das 20h (horário de Brasília) será realizado o sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2397 nesta terça-feira, 14 de dezembro. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão e ganha o apostador que marcar todas as 15 dezenas.

Resultado da Lotofácil 2397

Os números sorteados na Lotofácil 2397 de hoje foram:

Como funciona a premiação da Lotofácil?

A premiação funciona da seguinte maneira: acertando de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil concurso 2397. Portanto, todos os apostadores que conseguirem adivinhar 11, 12, 13, 14 ou 15 números vão faturar uma quantia na modalidade.

Nas três menores faixas são pagas quantias fixas de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

O que acontece se tiver mais de um ganhador?

Se mais de uma aposta acertar o resultado completo da Lotofácil 2397, o prêmio principal será rateado igualmente entre as partes. Mas, caso ninguém ganhe em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na faixa de 15 acertos.

Como receber o prêmio da loteria?

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Quantias maiores serão pagas apenas em agências bancárias da Caixa.

Prêmios de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2397, para retirar a quantia.

Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

