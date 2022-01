Resultado da Lotofácil 2430: ganhadores de segunda-feira (24/01/22)

O resultado da Lotofácil concurso 2430 será divulgado nesta segunda-feira, 24 de janeiro, a partir das 20h (horário de Brasília). Por ser uma extração com número 0 no final, o prêmio é maior e está estimado em R$ 4 milhões para o apostador que acertar as as dezenas.

Resultado da Lotofácil 2430 hoje

Os apostadores podem ganhar prêmio acertando 11, 12, 13, 14, ou dezenas do sorteio, que ocorrem em São Paulo. Os números sorteados na Lotofácil de hoje:

Premiação da Lotofácil

Para conseguir ganhar algum prêmio nesta modalidade, os apostadores precisam ter a sorte de acertar de 11 a 15 dezenas sorteadas no concurso. E para levar a bolada principal, é preciso marcar todos os números do resultado da Lotofácil 2368.

Ao todo são cinco faixas de premiação, sendo pagas quantias fixas nas três menores, e o restante do valor destinado para os ganhadores da modalidade é distribuído nas demais faixas. Quem faz 11 acertos recebe R$ 5, 12 acertos receber 10 e 13 acertos recebe R$ 25.

Na segunda faixa, de 14 acertos, a Caixa divide 13% do prêmio entre os sortudos. Já a primeira faixa, de 15 acertos, fica com 62% da quantia.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil 2430 com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Quando são realizados os sorteios da Lotofácil?

De segunda a sábado os fãs de loterias pode participar dos sorteios da Lotofácil que começam a partir das 20h (horário de Brasília). Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

