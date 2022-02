Resultado da Lotofácil 2449 de hoje, terça-feira (15/02/22)

Os números do resultado da Lotofácil concurso 2449 são sorteados em São Paulo

Nesta terça-feira, 15 de fevereiro, a Caixa divulga o resultado da Lotofácil concurso 2449 e quem acertar pode ganhar R$ 1,5 milhão. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil concurso 2449

Os números sorteados na Lotofácil 2449 foram: 01-02-04-08-09-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22.

Como ganhar na Lotofácil

Todos os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil concurso 2449 conseguem ganhar prêmio. Em três faixas, sendo as menores, os sortudos recebem quantias fixas de R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos.

A Caixa faz a dedução desses prêmios, e o restante do total destinado à premiação divide da seguinte maneira: 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

No caso de mais de uma aposta acertar os 15 e 14 números do resultado da Lotofácil 2449, o prêmio principal será rateado igualmente entre as partes. Mas de ninguém ganhar em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na primeira faixa.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil 2449 com uma aposta simples de 15 dezenas é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas, que é o máximo permitido, a chance é de uma em 211.

Os prêmios podem ser resgatados em até 90 dias corridos em qualquer agência da bancária da Caixa Econômica Federal.