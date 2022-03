Resultado da Lotofácil 2461 de quinta-feira (03/03)

A Lotofácil está de volta na programação de loterias desta quinta-feira, 3 de março, com o resultado da Lotofácil 2461. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão e ganha o apostador que acertar todas as dezenas sorteadas na loteria. Os números do dia serão divulgados em tempo real no DCI.

Resultado da Lotofácil 2461 de hoje

Hora de conferir se acertou todos os números sorteados na Lotofácil 2461 desta quinta: 01-02-05-07-10-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24.

Quantos números precisa acertar na Lotofácil 2461?

A partir de 11 acertos, os apostadores já conseguem ganhar na Lotofácil. Na quinta faixa, de 11 números, são pagos prêmios fixos de R$ 5, na quarta faixa, de 12 acertos, as quantias são fixas de R$ 10.

A terceira faixa, de 13 acertos, também paga um valor fixo de R$ 25. A quantia principal sai para o apostador que marcar todas as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2461.

A Caixa faz a dedução desses prêmios, e o restante do total destinado à premiação das demais faixas. Então o valor fica divido da seguinte maneira: 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

No caso de mais de uma aposta ganhar nessas faixas, o prêmio será rateado igualmente entre as partes. Mas se não tiver ganhador, em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na primeira faixa.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌chance de‌ ‌ganhar na Lotofácil?‌ ‌

Com uma aposta simples de 15 dezenas, a chance de faturar prêmio acertando total ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 2461 é de uma em: 3.268.760 para 15 acertos, 21.792 para 14 acertos, 692 para 13 acertos, 60 para 12 acertos e 11 para 12 acertos.

Mas se aposta tiver mais dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em: 204,2 mil com 16 números, 24 mil com 17 números, 4 mil com 18 números, 843 com 19 números e 211 com 20 números.