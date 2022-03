Resultado da Lotofácil 2462 de hoje, sexta-feira (04/03)

O sorteio dos números do resultado da Lotofácil concurso 2462 ocorre nesta sexta-feira, 04 de março, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O apostador que acertar as dezenas pode ganhar o prêmio que está estimado em R$ 1,5 milhão.

Resultado da Lotofácil 2462 de hoje

Acertando a partir de 11 números, os apostadores conseguem faturar pelo menos um prêmio na loteria. Confira o resultado da Lotofácil concurso 2462 de hoje: 03-04-05-09-10-11-12-14-15-16-17-18-20-22-25.

Na quinta faixa, de 11 números, são pagos prêmios fixos de R$ 5, na quarta faixa, de 12 acertos, as quantias são fixas de R$ 10. A Caixa faz a dedução desses prêmios, e o restante do total destinado à premiação das demais faixas.

Então o valor fica divido da seguinte maneira para os acertadores do resultado da Lotofácil 2462: 13% vai para quem marco 14 números (segunda faixa) e 62% para quem marcou 15 dezenas (primeira faixa).

No caso de mais de uma aposta ganhar nessas faixas, o prêmio será rateado igualmente entre as partes. Mas se não tiver ganhador, em qualquer faixa de premiação, o valor então acumula para o concurso seguinte na primeira faixa.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌chance de‌ ‌ganhar na Lotofácil?‌ ‌

Com uma aposta simples de 15 dezenas, a chance de faturar prêmio acertando total ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 2462, segundo a Caixa, é de uma em: 3.268.760 para 15 acertos, 21.792 para 14 acertos, 692 para 13 acertos, 60 para 12 acertos e 11 para 12 acertos.

Mas se aposta tiver mais dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em: 204,2 mil com 16 números, 24 mil com 17 números, 4 mil com 18 números, 843 com 19 números e 211 com 20 números.