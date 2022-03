Resultado da Lotofácil concurso 2467 de quinta-feira (10/03/22)

O resultado da Lotofácil 2467, concurso de quinta-feira, 10 de março, será sorteado às 20h e o prêmio chega a R$ 1,5 milhão. O sorteio hoje ocorreu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Números do sorteio da Lotofácil:

Resultado da Lotofácil 2467 de hoje

Hora de saber se é o novo milionário do Brasil. Os números sorteados na Lotofácil concurso 2467 de hoje foram:

Ganhadores da Lotofácil

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar as 15 dezenas do resultado da Lotofácil. Mas, quem não conseguir adivinhar todas as dezenas também pode receber receber uma quantia. São pagos também prêmios fixos para quem acerta 11 números ( R$ 5); 12 acertos (10); 13 acertos (R$ 25).

Mas se não tiver ganhador, em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na primeira faixa. A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil 2467 com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões.

Últimos resultados da Lotofácil

Concurso 2466 (de 09/03/2022)

01 02 05 07 08 09 12 13 14 17 19 20 21 24 25

Concurso 2465 (de 08/03/2022)

02 05 06 07 08 10 11 13 14 15 17 18 19 21 25

Concurso 2464 (de 07/03/2022)

01 05 06 07 09 11 13 16 17 20 21 22 23 24 25

Concurso 2463 (de 05/03/2022)

05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 23 25

Quando são realizados os sorteios da Lotofácil?

Os sorteios são realizados de segunda-feira e sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília), de acordo com a Caixa. Em setembro ocorre o sorteio especial da Lotofácil da Independência e os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

