O resultado da Lotofácil concurso 2476 de hoje, segunda-feira (21), será revelado a partir das 20h (horário de Brasília) e o apostador que acertar pode ganhar R$ 1,5 milhão. O sorteio das dezenas ocorre no Espaço Loterias Caixa em São Paulo e pode ser acompanhado em tempo real abaixo.

Números sorteados na Lotofácil de segunda-feira: 01 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24

Resultado da Lotofácil 2476 de hoje

Hora de conferir os números do dia. Os números sorteados na Lotofácil 2476 serão divulgados em instantes.

+ Como ganhar na Lotofácil

Ganhadores da Lotofácil

Para se tornar um dos ganhadores da Lotofácil em 2022, todos os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do concurso conseguem faturar algum prêmio. Se houver mais de um bilhete com as 15 dezenas, a quantia será dividida igualmente entre os ganhadores.

As faixas menores pagam valores fixos de: R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos. Após a dedução do total dos valores fixos, 62% do restante da premiação vai para os acertadores dos 15 números e 13% para os acertadores de 14 números.

Não havendo acertador do resultado da Lotofácil 2470 em qualquer faixa de premiação, então o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os sorteios são realizados de segunda-feira e sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília), de acordo com a Caixa. Em setembro ocorre o sorteio especial da Lotofácil da Independência e os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.