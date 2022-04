Resultado da Lotofácil 2506, concurso dessa quarta-feira 27/4

A partir das 20h (horário de Brasília), as Loterias Caixa apresenta o resultado da Lotofácil 2506, concurso de quarta-feira, 27 de abril. Se um apostador acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão.

Os resultados são anunciados online através do site oficial das Loterias com a divisão dos ganhadores.

Resultado da Lotofácil

Hoje, em 27 de abril de 2022 , você receberá o Resultado da Lotofácil em tempo real. Acompanhe o detalhamento das apostas ganhadoras.

Ganhadores da Lotofácil 2506

Todos os apostadores que conseguirem acertar de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2506 faturam algum prêmio. Em três faixas são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos.

Nas demais faixas, as Loterias Caixa envia uma porcentagem do restando destinado para premiação. Se tiver mais de um ganhador, a quantia será dividida igualmente entre as partes.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Como receber o prêmio?

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotofácil podem receber o prêmio em agências da Caixa. É necessário apresentar o RG e CPF, além do bilhete original. Os ganhadores de quantias de até R$ 1.903,98 também conseguem fazer o resgate em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. A partir da data do sorteio, os sortudos tem até 90 dias corridos para receber os valores.

