Resultado da Lotofácil 2516: apostas de SC e PR dividem prêmio

O resultado da Lotofácil 2516 premiou duas apostas ganhadoras na noite desta segunda-feira, 9 de maio. Um jogador do município de Marechal Rondon, no Paraná, e outro de Florianópolis, em Santa Catarina, foram os acertadores das quinze dezenas premiadas.

O sorteio foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada acertador leva para casa um prêmio no valor de R$ 860.319,95.

Veja o resultado da Lotofácil 2516

Confira os números que cada um deles acertou nesta segunda-feira, 9 de maio.

Números sorteados da Lotofácil: 01-02-03-05-07-08-10-11-14-15-16-17-21-22-24.

Detalhamento da premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 860.319,95

14 acertos

304 apostas ganhadoras, R$ 1.695,39

13 acertos

10217 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

119862 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

644700 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Para quem está começando a jogar nos concursos da Lotofácil, vale destacar que os acertadores de onze, doze e treze dezenas ganham prêmios fixos. As quantias são mais baixas, porém já previamente estabelecidas nas quantias de R$ 5 (11 acertos), R$ 10 (12 acertos) e R$ 25 (13 acertos).

Após o cálculo de pagamento desses prêmios fixos, a Caixa Econômica abate este montante do total e só em seguida realiza a distribuição o saldo restante. Assim, 13¢ é destinado para quem crava 14 números e 62% para quem acerta as 15 dezenas.

Quando mais de uma aposta for a ganhadora, como ocorreu no sorteio em questão, este dinheiro é dividido entre os apostadores que acertarem.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil na Caixa

Prêmios de, no máximo, R$ 1.903,98, podem ser resgatados pelos vencedores em casas lotéricas credenciadas. Já as quantias mais elevadas como essa sorteada no resultado da Lotofácil de hoje, só mesmo em uma agência da Caixa Econômica Federal. Para fazer este procedimento, é necessário que o jogador sortudo apresente, além do volante premiado, o seu RG e CPF.

Como em todo sorteio da Caixa Econômica Federal, é válido lembrar que os ganhadores tem um período específico para resgatar o prêmio conquistado. Esse prazo é de 90 dias corridos. A contagem começa logo no dia em que o concurso foi sorteado. Por isso é importante sempre conferir a numeração vencedora e resgatar a premiação.

Acompanhe os últimos resultados da Lotofácil através da página do DCI.