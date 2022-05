Resultado da Lotofácil 2516 de hoje, segunda, 9 de maio

O primeiro sorteio da Lotofácil na semana já ocorre nesta segunda-feira, 9 de maio. Apostadores de todo o Brasil esperam pelo resultado da Lotofácil 2516 e sonham com o prêmio milionário do concurso. No certame de hoje, a quantia já é uma bolada de R$ 1,5 milhão. A divulgação do resultado acontece sempre durante transmissão do sorteio, que é feita através das redes sociais da Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

Números da Lotofácil:

Resultado da Lotofácil 2516

Preparado para ser o mais novo milionário do país? Então cruze os dedos e confira abaixo as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com o resultado da Lotofácil 2516: em breve.

Os apostadores que conseguirem acertar no resultado da Lotofácil concurso 2516 de 11 a 15 dezenas sorteadas no concurso conseguem ganhar algum prêmio da modalidade. E para levar a bolada principal, é preciso marcar todos os números do resultado da Lotofácil 2516.

Ao todo são cinco faixas de premiação, sendo pagas quantias fixas nas três menores, e o restante do valor destinado para os ganhadores da modalidade é distribuído nas demais faixas. Quem faz 11 acertos recebe R$ 5, 12 acertos receber 10 e 13 acertos recebe R$ 25.

Na segunda faixa, de 14 acertos, a Caixa divide 13% do prêmio entre os sortudos. Já a primeira faixa, de 15 acertos, fica com 62% da quantia.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2516?

Todos os que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 2516 pode resgatar o prêmio em uma agência da Caixa mediante apresentação do RG, CPF. Se a quantia for de até R$ 1.903,98 bruto, outra opção para receber é ia até uma casa lotérica.

Já os prêmios de apostas online, além das opções citadas, podem ser transferidos para uma conta do Mercado pago. Todos valores de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois úteis após a apresentação do bilhete.

Os ganhadores conseguem receber seu prêmio em até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil 2369.

Os sorteios são realizados de segunda a sábado os fãs de loterias pode participar dos sorteios da Lotofácil que começam a partir das 20h (horário de Brasília). Os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa em São Paulo.

Confira também: últimos resultados da Lotofácil