Resultado da Lotofácil 2518: aposta única de SP leva prêmio milionário

Resultado da Lotofácil 2518: Caixa divulga de onde é o ganhador do concurso

Apostadores de todo o Brasil disputaram o resultado da Lotofácil 2518 nesta quarta-feira, dia 11 de maio, mas, apenas um ganhou o prêmio máximo. O concurso é disputado sempre no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Sempre de segunda a sábado, às 20h, são realizados os sorteios da Lotofácil. O jogador vencedor do resultado da Lotofácil 2518 é da cidade de Embu das Artes, em São Paulo. Ele foi o único a acertar as quinze dezenas premiadas.

O sortudo desta quarta faturou um prêmio de R$ 1.569.226,94. Ao todo, a Caixa Econômica conseguiu arrecadar R$ 19.959.262,50.

Resultado da Lotofácil 2518

Abaixo, você pode checar todos os números sorteados no resultado da Lotofácil 2518 nesta quarta-feira, 11 de maio.

Números sorteados da Lotofácil 2518: 01-02-04-05-06-08-11-13-14-15-20-22-23-24-25.

Detalhamento da premiação

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.569.226,94

14 acertos – 283 apostas ganhadoras, R$ 1.660,93

13 acertos – 9740 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 133435 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 691752 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Premiação da Lotofácil

Prêmios fixos são pagos aos acertadores que marcam 11, 12 ou 13 dezenas corretas. Os valores são previamente definidos pela Caixa. As quantias fixas são de R$ 5 (para 11 acertos), R$ 10 (para 12 acertos) e R$ 25 (13 acertos).

Primeiramente, a Caixa Econômica remunera os jogadores que conseguem os prêmios fixos. Após a dedução do valor das quantias fixas, é feita a distribuição do saldo, com 13% sendo destinado para jogadores que cravam 14 números e 62% é repassado aqueles que conquistam o prêmio máximo, referente ao acerto de 15 dezenas premiadas.

Se acontecer de dois ou mais apostadores acertarem as 15 dezenas, o montante é fracionado entre eles. No resultado da Lotofácil 2518, apenas um jogador foi o felizardo e levou a cota máxima sozinho para casa.

Como apostar na Lotofácil

Para apostar na Lotofácil de quinta-feira, concurso 2519, é fácil. Para concorrer, o jogador precisa sinalizar entre 15 e 20 números. O bilhete possui 25 numerais disponíveis.

Caso o apostador prefira, há a opção de marcar a Surpresinha, que permite o preenchimento pelo sistema da Caixa randomicamente. Já os jogadores persistentes podem optar pela Teimosinha, na qual a pessoa pode demarcar a mesma combinação de números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

A aposta mais barata de 15 números custa R$ 2,50, já a mais cara com 20 dezenas chega a R$ 38,7 mil. As apostas podem ser feitas online até às 19 horas e também em lotéricas.

