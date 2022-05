Resultado da Lotofácil 2520: apostas de MS, SP e PA levam prêmio

A sexta-feira 13 pode simbolizar azar para muitas pessoas, mas certamente foi de muita sorte para três apostadores premiados no resultado da Lotofácil 2520 na noite desta sexta, 13 de maio.

Uma aposta vencedora foi feita na cidade de Tucuruí, no Pará. Outra foi na cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e a terceira foi realizada em São Paulo capital. Cada um dos sortudos garante uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Saiba agora o resultado da Lotofácil 2520

Caso você ainda não tenha conferido o resultado da Lotofácil 2520, essa é a hora. Aqui você acompanha quais foram as dezenas sorteadas: 01-02-04-05-06-07-08-10-14-15-16-18-23-24-25.

Detalhamento da premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras do seguinte prêmio: R$ 1.824.974,55

14 acertos

520 apostas ganhadoras do seguinte prêmio: R$ 1.646,82

13 acertos

17125 apostas ganhadoras do seguinte prêmio: R$ 25,00

12 acertos

212295 apostas ganhadoras do seguinte prêmio: R$ 10,00

11 acertos

1129853 apostas ganhadoras do seguinte prêmio: R$ 5,00

Quem perdeu a realização do sorteio de hoje, transmitido via Youtube pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode acompanhar aqui como foi:

O resultado da Lotofácil 2520 demarca o quinto sorteio desta loteria só nesta semana. Mas, se engana quem pensa que acaba por aqui. Neste sábado, tem mais. A partir das 20h, o concurso de número 2521 será exibido. Após o sorteio da sexta ter contemplado três felizardos, o prêmio do sábado será menor.

A Caixa estima que a Lotofácil 2521, neste sábado, dia 14, pague uma premiação próxima de R$ 1,5 milhão para q2uem cravar as 15 dezenas corretamente. Se você for jogar nela, boa sorte!

Premiação da Lotofácil nos concursos de final 0

Nesta sexta, foi divulgado o resultado da Lotofácil 2520. Por ser um concurso de final 0, depois da apuração dos jogadores vitoriosos com prêmios de valores fixos, o saldo restante do montante destinado à premiação será distribuído para as outras faixas de prêmios. A divisão percentual em concursos da Lotofácil de final 0, fica assim:

– 72% para apostadores que acertam os 15 números;

– 13% para apostadores que acertam os 14 números;

– 15% soma acumulada para a primeira faixa de acertadores (15 acertos) do concurso especial da Lotofácil, realizado em setembro de cada ano.

Ainda não pegou o resultado das demais loterias em que você apostou? Não perca tempo e acesse a página de Loterias do DCI.