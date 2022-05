Resultado da Lotofácil 2520 de hoje, sexta-feira (13/05)

Resultado da Lotofácil 2520: confira se foi o ganhador do prêmio

Chegou o dia que muitos apostadores da Lotofácil esperavam. Hoje será divulgado o resultado da Lotofácil 2520 a partir das 20h.

A realização dos sorteios é feita pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, de segunda a sábado.

Números sorteados: em breve.

Veja o resultado da Lotofácil 2520

Se você ainda não viu os números sorteados no resultado da Lotofácil 2520, não perca tempo. Saiba aqui quais foram: divulgados em breve.

Quer ver as bolinhas lançadas pelo globo da sorte em tempo real? É simples. A Caixa exibe os concursos diariamente pela sua página no Facebook e YouTube. Acompanhe abaixo:

A expectativa em torno deste concurso é grande pois ele possui o final 0. Isso significa que naturalmente ele já soma quantias acumuladas de certames passados.

Nesta quinta, 12 de maio, o vencedor da Lotofácil (que fez a aposta na cidade de Vitorino Freire, no estado do Maranhão) levou para casa cerca de R$ 930 mil. Já quem conseguir escolher todas as dezenas premiadas nesta sexta irá levar uma bolada bem maior, avaliada em R$ 4,5 milhões graças aos valores acumulados até aqui.

Depois de quanto tempo posso resgatar prêmios do resultado da Lotofácil 2520?

A Lotofácil é querida entre os brasileiros pois em todos os seus sorteios premia várias pessoas, seja na faixa de 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos, quando é computado o prêmio máximo ao vencedor.

Com isso, uma dúvida que pode surgir é sobre o prazo de resgate dos prêmios do resultado da Lotofácil 2520. A Caixa informa em seu site oficial que os ganhadores têm até 90 dias para se apresentarem em uma casa lotérica a fim de resgatar o prêmio.

Em casos onde o vencedor não procura dentro do prazo, os valores são direcionados ao Tesouro Nacional para utilização no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É importante destacar que o saque do valor do prêmio nas lotéricas é limitado a prêmios brutos de R$ 1.903,98. Caso a quantia em dinheiro que você tenha direito a coletar seja maior do que essa, será necessário o seu comparecimento em uma agência da Caixa Econômica.

Ao chegar, você deve apresentar um documento de identidade com a numeração do CPF e o recibo de aposta original e premiado.

Valores a partir de R$ 10.000,00 devem ser pagos com, no mínimo, dois dias úteis a partir da apresentação do jogador em uma Agência da Caixa Econômica.

