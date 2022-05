Resultado da Lotofácil 2521: quatro apostas dividem prêmio de sábado

A Lotofácil chega ao seu último sorteio da semana neste sábado, dia 14 de maio. Abaixo você descobre de onde é o ganhador do prêmio máximo no resultado da Lotofácil 2521.

Na realidade, não foi apenas um ganhador, mas quatro. A sorte desembarcou no resultado da lotofácil 2521 e premiou apostas de: São José do Rio Preto, São Vicente, Doutor Camargo, no Paraná, e São José, em Santa Catarina.

Resultado da Lotofácil 2521 de sábado

Números sorteados neste sábado no resultado da Lotofácil 2521: 02-03–04–06-07–08-13-14-16–17–18-21–22–24–25.

Detalhamento da premiação

15 acertos – 4 apostas vencedoras, R$ 377.378,53

14 acertos – 419 apostas vencedoras, R$ 1.079,13

13 acertos – 9668 apostas vencedoras, R$ 25,00

12 acertos – 107774 apostas vencedoras, R$ 10,00

11 acertos – 542873 apostas vecendoras, R$ 5,00

Os quatro vencedores do prêmio principal faturaram uma bela quantia em dinheiro. Ao todo, cada um tem direito a sacar cerca de R$ 377 mil em até 90 dias.

Se você perdeu a transmissão em tempo real dos sorteios das Loterias Caixa neste sábado, dia 14, aproveite para assistir aqui. O link de exibição é disponibilizado sempre pela Caixa no Facebook ou no Youtube. Confira:

Resultados anteriores da Lotofácil 2521

Esta foi uma boa semana para os jogadores da Lotofácil. Ao todo, entre os concursos disputados de segunda a sexta desta semana, 13 apostas já foram computadas com o prêmio principal, concedido para os acertadores de 15 dezenas.

Além dos quatro ganhadores do sábado, só nesta sexta-feira, três pessoas das cidades de Tucuruí, no Pará, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e São Capital levaram para casa cerca de 1,8 milhão cada um.

O DCI realiza a cobertura dos sorteios das Loterias Caixa diariamente. Além da Lotofácil, concursos como a Quina, Mega-Sena, Lotomania e muito mais têm seus resultados divulgados. Para vê-los, acesse aqui.

Os sorteios da Caixa Econômica Federal sempre são feitos no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo a partir das 20h.