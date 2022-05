Resultado da Lotofácil 2522: concurso de segunda, 16 de maio

Para começar a semana com o pé direito não seria nada mau ganhar um prêmio no resultado da Lotofácil 2522, não é mesmo?

O sorteio ocorre às 20h e mais abaixo você confere quais as dezenas premiadas desta segunda-feira, 16 de maio.

Dezenas sorteadas: em breve.

Veja aqui o resultado da Lotofácil 2522

Se você fez uma aposta na Lotofácil de hoje, dia 16, o momento para pegar seu volante é agora. Confira aqui o resultado da Lotofácil 2522: em breve.

Os concursos da Lotofácil tem sempre dia e local definidos com antecedência. De segunda a sábado, às 20 horas, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A transmissão de cada sorteio pode ser acompanhada via redes sociais. Tanto no Facebook quanto no YouTube, a Caixa Econômica Federal realiza a exibição. Para assistir, clique na tela abaixo: em breve.

Em seu último certame, a Lotofácil deixou muita gente feliz. Só no prêmio máximo, dado para quem crava as 15 dezenas, foram quatro acertadores. Dois do estado de São Paulo, (cidades de São José do Rio Preto e São Vicente), um do Paraná, do município de Doutor Camargo, e um de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de São José.

Cada um faturou uma bolada superior a R$ 377 mil. Outro 419 jogadores levaram cerca de R$ 1.080 ao acertarem 14 dezenas do concurso.

Lotofácil da Independência

Após conferir o resultado da Lotofácil 2522, você já deve estar se perguntando quando são os próximos sorteios do concurso.

Saiba que este certame ocorre diariamente, só não aos domingos. No entanto, um sorteio em especial é o mais esperado do ano para os fãs da Lotofácil.

Sempre no mês de setembro, ocorre a Lotofácil de Independência. O concurso tem um modelo semelhante a popular Mega da Virada.

Ao longo de todo o ano, a Caixa reserva um percentual de 15% da arrecadação destinada aos prêmios de cada concurso para promover um grande sorteio especial no feriado. No caso da Lotofácil, essa grande soma de dinheiro é acumulada para 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil.

É bem verdade que daqui até lá ainda faltam quatro meses, mas fique sabendo que já foram arrecadados mais de R$ 77 milhões.

Ainda não conferiu os últimos resultados das loterias da Caixa? Então acesse para ficar ligado em todas as últimas edições de sorteios.