Resultado da Lotofácil 2523: aposta única da BA leva prêmio milionário

Apenas uma aposta foi a ganhadora do prêmio desta terça-feira, 17 de maio, no resultado da Lotofácil 2523. O vencedor da premiação máxima de hoje, concedida a quem acerta as 15 dezenas sorteadas, é do interior da Bahia, mais precisamente da cidade de Uruçuca (BA).

O sortudo da noite leva uma quantia de R$ 1.284.224,95.

Veja o resultado da Lotofácil 2523 nesta terça

Segure a emoção e pegue o volante para conferir se foi um dos ganhadores no resultado da Lotofácil 2523. Veja as dezenas premiadas, de acordo com as loterias da Caixa: 01-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-18-20-23-24.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.284.224,95

14 acertos – 362 apostas ganhadoras, R$ 1.062,63

13 acertos – 11187 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 115840 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 573274 apostas ganhadoras, R$ 5,00

O sorteio foi exibido pelas redes sociais da RedeTV e da Caixa Econômica Federal por meio do Facebook e do YouTube. Você pode ver cada sorteio de hoje na tela sinalizada abaixo:

Premiação da Lotofácil

Para ganhar alguma quantia em dinheiro na Lotofácil não é preciso necessariamente cravar as 15 dezenas. A partir de 11 numerais marcados corretamente, o jogador já tem o que comemorar. Para saber melhor como funciona cada faixa de premiação da Lotofácil, fique atento à explicação que a Caixa fornece em seu site oficial:

O prêmio bruto distribuído entre os ganhadores equivale a 43,35% da arrecadação do sorteio. Desse percentual, é abatido o valor pago nos prêmios fixos:

– R$ 5,00 para quem acerta 11 numerais dentre os 15 sorteados;

– R$ 10,00 para quem acerta 12 numerais dentre os 15 sorteados;

– R$ 25,00 para quem acerta 13 numerais dentre os 15 sorteados.

Após o cálculo dos prêmios com valores fixos, o montante que resta é repassado de acordo com as faixas seguintes de premiação, ficando assim:

– 62% para quem crava 15 números;

– 13% para quem crava 14 números;

– 10% acumulados para acertadores dos 15 números nos sorteios de final 0;

– 15% reservado para a primeira faixa, composta pelos 15 acertos, do sorteio especial de Independência, marcado sempde para setembro de cada ano.

Quer conferir cada resultado da Lotofácil? É simples, basta acessar os últimos sorteios da loteria.