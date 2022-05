Resultado da Lotofácil 2523: veja os números sorteados de hoje (17/05)

Ansioso para descobrir se foi a sua vez de levar o grande prêmio para casa? Então continue lendo para saber se foi o felizardo neste resultado da Lotofácil 2523.

O sorteio ocorre nesta terça-feira, 17 de maio, às 20h. Chamada de Espaço da Sorte, a sede fica na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja o resultado da Lotofácil 2523

A premiação prevista para o concurso de número 2523 é de R$ 1,5 milhão. Confira quais foram as dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 2523 de hoje: em breve.

Caso você queira acompanhar o sorteio em tempo real, basta acessar as redes sociais da Caixa Econômica Federal. Assista abaixo ao resultado da Lotofácil 2523 no YouTube da Caixa: em breve.

Último sorteio da Lotofácil

Os concursos da Lotofácil acontecem todos os dias, exceto aos domingos. Ou seja, são seis chances semanais para você apostar e tentar garantir o prêmio.

Na última segunda-feira, dia 16, quatro jogadores preencheram corretamente a aposta de 15 acertos. Os ganhadores foram de São Paulo (SP), Mauá (SP), Porto Alegre (RS) e Afonso Cunha (MA), e cada um levou para casa R$ 346.822,03.

366 apostadores garantiram 14 acertos e levaram o prêmio de R$ 1.135,37. Com 13 acertos, nada menos do que 11.679 apostas faturaram o valor de R$ 25. Já a quantia de R$ 10,00 coube a 132.708 pessoas, que marcaram 12 acertos. E, para finalizar, mais de 690 mil pessoas fizeram 11 acertos na cartela.

Probabilidade de acerto no resultado da Lotofácil 2523

A Lotofácil pode parecer, como o próprio nome diz, muito simples e fácil de ganhar. Porém, obter o prêmio com as 15 dezenas premiadas já pode ser um pouco mais complicado.

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, que contém tabelas explicativas com as probabilidades de acerto para cada um dos jogos, as chances de uma vitória dependem da quantidade de números assinalados.

Com a aposta de 15 números, o aproveitamento precisa ser de 100%. Dessa forma, o jogador deve acertar todos os números que colocou no volante. Já que é difícil conseguir uma aposta tão eficiente, a probabilidade de êxito fica de 1 chance em 3.268.760.

Para quem registra 16 dezenas, a probabilidade fica melhor, sendo de 1 para 204.298. Já a partir de 17 números, as chances são de 1 para 24.035. E, para finalizar, quem registra 20 dezenas no bilhete tem uma chance entre 211 de conseguir êxito na aposta.

Se você acompanha os resultados das Loterias Federais, aproveite para conferir a aba com todos os sorteios da Caixa.