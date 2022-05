Resultado da Lotofácil 2524: aposta única do RJ ganha prêmio milionário

Um apostador conseguiu acertar sozinho as 15 dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 2524 desta quarta-feira, 18 de maio. O sortudo da noite é da cidade Rio de Janeiro (RJ). A premiação ganha por ele foi de R$ 1.370.463,72.

O sorteio da Lotofácil 2524 foi promovido pela Caixa Econômica Federal por volta das 20 horas (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Saiba aqui o resultado da Lotofácil 2524

Chegou o momento de você ir buscar o bilhete com a sua aposta e conferir o resultado da Lotofácil 2524. Os números sorteados foram: 01-02-03-05-06-07-12-14-15-16-19-20-23-24-25.

Não foi dessa vez? Tudo bem. A Lotofácil é realizada seis vezes por semana, sempre de segunda a sábado. Então você pode tentar a sorte novamente nesta quinta. As apostas são recolhidas até às 19h do dia do concurso, tanto nas Lotéricas quanto no site da Caixa.

Quem quiser, pode conferir como foi feito o sorteio das Loterias Caixa. A transmissão é feita ao vivo pelo Facebook e YouTube do órgão Federal. Além deles, a RedeTV exibe pelas redes sociais também:

Apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa

Algo que nem todo mundo sabe que é permitido é realizar apostas através da internet. Isso é possível por meio do portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Os requisitos para cadastro são apenas três: ser maior de 18 anos, possuir um CPF válido e estar localizado no Brasil, pois o sistema atua com uma ferramenta de geolocalização. Em caso de conquista de prêmio com aposta feita online, o resgate pode ser feito de forma presencial.

Para prêmios cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser feito em qualquer agência da Caixa ou casa lotérica credenciada.

Há ainda a opção por transferência ao Mercado Pago, se o apostador quiser.

Mas se a opção for receber em uma lotérica, o sortudo deve levar o comprovante impresso da aposta (com código de barras) além de ter em mãos ou na memória o código de resgate, sequência de 6 números gerada no Portal Loterias Caixa. Mas fique atento pois esse código tem prazo de validade de 24 horas.

