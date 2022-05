Resultado da Lotofácil 2528 de hoje, segunda-feira, 23 de maio

Jogou na Lotofácil de hoje, dia 23 de maio, e quer descobrir o resultado? Chegou a hora! Pegue seu bilhete e confira o resultado da Lotofácil 2528.

Os sorteios do certame são sempre decididos às 20h no Espaço da Sorte, situado na sede das Loterias Caixa, em São Paulo. A transmissão é feita através do YouTube e Facebook da Caixa Econômica Federal.

A premiação de hoje para quem conseguir cravar os 15 números corretamente está estipulada em R$ 1,5 milhão.

Descubra agora quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil de hoje: em breve.

Resultado da Lotofácil 2528 hoje

Números de hoje (23) no resultado da Lotofácil 2528: em breve.

Premiação no resultado da Lotofácil 2528

Se você acertou 11 números, leva o prêmio fixo de R$ 5. Se você cravou 12 numerais corretamente, leva para casa R$ 10. E, para finalizar os prêmios fixos, se você acertou 13 dezenas, garante R$ 25.

Já a partir de 14 acertos, o prêmio deixa de ser fixo e passa a depender do montante reservado para a premiação do dia. Por exemplo, 13% é o percentual reservado para quem garante 14 acertos.

Já os sortudos que conseguem escolher corretamente os 15 números sorteados, levam para casa 62% do valor total. Caso mais de uma pessoa acerte os 15 números do resultado da Lotofácil, o prêmio é dividido em partes iguais para cada um deles.

Último sorteio da Lotofácil

Um bom exemplo de como ocorre essa divisão pode ser visto no último sorteio da Lotofácil. No concurso do último sábado, dia 21 de maio, cinco pessoas acertaram os 15 números premiados. Sendo assim, cada um levou para casa R$ 270.269,79. O prêmio do dia 21 também estava estipulado em R$ 1,5 milhão.

Se apenas uma pessoa tivesse acertado, teria levado a bolada completa para casa.

Os últimos vencedores saíram de Chapecó (SP), São Paulo (SP), e dois foram de Foz do Iguaçu (PR), enquanto o quinto vencedor fez sua aposta através da ferramenta de apostas online, também conhecido como canal eletrônico da Caixa, e não teve sua localidade revelada.

Você costuma acompanhar os resultados da Lotofácil? Aproveite para conferir mais informações sobre os resultados anteriores do concurso.