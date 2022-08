Resultado da Lotofácil 2604 de hoje, sábado (20/08/22)

A Caixa realiza neste sábado, 20, o último sorteio da Lotofácil da semana, e os números do resultado da Lotofácil 2604 serão anunciados a partir das 20 horas, em tempo real no DCI. O apostador que acertar as dezenas pode ganhar o prêmio que está estimado em R$ 1,5 milhão, e o leitor pode conferir os números abaixo.

Números sorteados na Lotofácil de sábado:

Resultado da Lotofácil 2604 de sábado

Hora de conferir os números do resultado da Lotofácil 2604 de hoje:

Ganhadores da Lotofácil

Para se tornar um dos ganhadores da Lotofácil em 2022, todos os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do concurso conseguem faturar algum prêmio. Se houver mais de um bilhete com as 15 dezenas, a quantia será dividida igualmente entre os ganhadores.

As faixas menores pagam valores fixos de: R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos. Após a dedução do total dos valores fixos, 62% do restante da premiação vai para os acertadores dos 15 números e 13% para os acertadores de 14 números.

Não havendo acertador do resultado da Lotofácil 2604 em qualquer faixa de premiação, então o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os sorteios são realizados de segunda-feira e sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília), de acordo com a Caixa. Em setembro ocorre o sorteio especial da Independência e os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

