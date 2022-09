Resultado da Lotofácil 2626: prêmio acumula e vai a R$ 3,5 milhões

Veja quais os números do sorteio e como apostar no próximo concurso da Lotofácil

A Lotofácil teve seu concurso de número 2626 realizado na noite desta quinta, dia 29 de setembro. Ninguém acertou as dezenas da noite, que acumulou e chegou a premiação de R$ 3.500.000,00. O próximo sorteio será na sexta-feira, 30 de setembro.

A Lotofácil é realizada em seis oportunidades durante a semana, com certame de segunda a sábado, às 20h. O local dos sorteios é no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 2626

Se você apostou na Lotofácil nesta quinta-feira, o resultado pode não ter sido o esperado, pois ninguém acerto as seis dezenas sorteadas. Mas há ganhadores em outras faixas, então, vamos checar então os números premiados nesta quinta-feira, 29 de setembro.

Números sorteados da Lotofácil: 03-04-05-06–08–10-11-12-13–14–17-20-22–23-24

Detalhamento da premiação do resultado da Lotofácil 2626

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

278 apostas ganhadoras, R$ 1.287,14

13 acertos

9249 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

113304 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

588734 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Premiação da Lotofácil

Quem acerta onze, doze ou treze dezenas tem direito a receber prêmios fixos estipulados pela Caixa. Os valores são estabelecidos com antecedência e do conhecimento de todos os apostadores. As quantias fixas são de R$ 5 (para quem tem 11 acertos), R$ 10 (para quem soma 12 acertos) e R$ 25 (para os que marcam 13 acertos).

O pagamento desses prêmios fixos é feito no primeiro momento pela Caixa Econômica. Só na sequência, após descontar o valor das quantias fixas, ocorre a distribuição do valor restante, quando se destina 13% para acertadores de 14 números e 62% para os ganhadores do prêmio máximo, referente ao acerto de 15 dezenas.

Quando mais de uma aposta for a ganhadora, como ocorreu no sorteio em questão, este dinheiro é dividido entre os apostadores que acertarem.

Como jogar na Lotofácil

Se você perdeu a data e não apostou no concurso de número 2626 da Lotofácil, não tem problema. Amanhã tem mais. E aprender a jogar é sem mistério.

O apostador deve marcar entre 15 e 20 números, em um rol de 25 opções, enumeradas sequencialmente de 01 a 25 no volante. Quem preferir não preencher o bilhete, também é possível, Para isso, o jogador pode usar a Surpresinha e deixar o sistema selecionar as dezenas de forma randômica.

Outra alternativa é por meio da Teimosinha, na qual o cidadão pode disputar com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 certames seguidos.

Conheça os últimos resultados da Lotofácil através da aba do DCI específica para este sorteio.