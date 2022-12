Resultado da Lotofácil 2691: sorteio da Lotofácil de hoje, 17 de dezembro

Chegamos ao penúltimo sorteio da semana e hoje, 17, as Loterias da Caixa sorteiam os números do resultado da Lotofácil concurso 2691. O apostador que acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 1,5 milhão. Veja os números do sorteio transmitido pelo Youtube da Caixa.

Confira o resultado da Lotofácil 2691

Anote os números sorteados na Lotofácil de hoje, sábado, foram:

Com quantos números ganha o prêmio?

De acordo com a Caixa, a premiação da lotofácil está dividida em cinco grupos. O prêmio principal e de maior valor é pago para quem acerta os 15 números da aposta.

Já o segundo maior prêmio fica com quem acerta 14 entre os 15 números sorteados durante o concurso. Além disso, também é possível ganhar acertando entre 11 e 12 números. No entanto, nesses casos, o valor recebido como premiação é fixo, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 e R$ 5 para quem acerta 11 números.

Quem ganha na loto pode receber o prêmio de duas formas, em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco. Porém, quem ganha mais do que R$ 1.903,98 precisa comparecer em uma agência. Nesses casos, é preciso levar um documento com foto que comprove a identidade, o CPF e o recibo da aposta que foi premiado.

Apesar de ser um dos concursos mais fáceis e por isso com a maior probabilidade de ter vencedores, o resultado da lotofácil acumula quando não existe nenhum ganhador entre as cinco faixas de premiação. Nesses casos, o valor sorteado é acumulado para o prêmio principal, de 15 números, do sorteio seguinte.

Regras do sorteio da Lotofácil

Os sorteios das Loterias CAIXA e do resultado da Lotofácil ocorrem de segunda a sábado e são realizados no Espaço Loterias CAIXA, localizado em São Paulo/SP.

Os globos utilizados são fabricados em acrílico, favorecendo a transparência do funcionamento, embaralhamento e sorteio das bolas que são coloridas e cada terminação possui uma cor, para melhor identificação (número 1 vermelhas, número 2 amarelas, número 3 verdes, número 4 marrons, número 5 azuis, número 6 rosas, número 7 pretas, número 8 cinzas, número 9 laranjas e as terminadas em 0 (zero) são brancas).

A quantidade de bolas a ser utilizada em cada globo será de acordo com o universo de números de cada modalidade, são liberadas automaticamente para o interior do globo no acionamento, para embaralhamento e realização do sorteio.

Se no acionamento do globo permanecer uma ou mais bolas no repositório, elas são liberadas manualmente antes do sorteio dos números.

São consideradas como bolas sorteadas somente aquelas ejetadas completamente do interior do globo para a caçapa, desde que este esteja em funcionamento e carregado com todas as bolas previstas para o sorteio.

Se algum globo ejetar mais de uma bola, vale a que cair em primeiro lugar. A critério da CAIXA e conforme disponibilidade de equipamentos, a dinâmica para os sorteios pode sofrer alterações, desde que garantido o universo de números de cada modalidade.

Quando houver necessidade de intervenção no globo, será realizada empregado da CAIXA, integrante da equipe de sorteio, acompanhado pelos auditores populares.

