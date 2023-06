Resultado da Lotofácil 2832 de hoje, quarta-feira (07/06/23)

As Loterias Caixa sorteia os números do resultado da Lotofácil concurso 2832 de hoje, quarta-feira, 7 de junho, a partir das 20 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 2 milhões.

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 2832 de hoje, quarta-feira, foram:

Premiação da Lotofácil

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 2832, os apostadores conseguem faturar. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

– R$ 6,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 12,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 30,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 62% entre os acertadores de 15 números;

– 13% entre os acertadores de 14 números;

– 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Próximo sorteio – Nesta quinta-feira, 8 de junho, não sorteio por causa do feriado de Corpus Christi. A próxima extração da Lotofácil será na sexta, a partir das 20 horas (horário de Brasília).