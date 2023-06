Resultado da Lotofácil 2847 de Lotofácil (26/06/2023)

Os apostadores podem conferir o resultado da Lotofácil concurso 2847 de hoje, segunda-feira, 26, a partir das 20h. O bilhete que tiver as 15 dezenas sorteadas nesta noite pode ser premiado com a quantia de R$ 1,7 milhão. Confira os números do sorteio:

Veja o resultado Lotofácil de hoje

Quer saber quais foram os números sorteados? Confira a seguir o resultado da Lotofácil atualizado pelo DCI hoje.

Premiação resultado Lotofácil

Entender a premiação da Lotofácil 2847 é simples. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado lotofácil 2847, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Lotofácil

Se você quer um ganho fácil, a Lotofácil é a loteria para você! Esta modalidade é diferente de qualquer outra, pois tem uma das menores faixas de estimativa! Se isso não for suficiente para convencê-lo a jogar esta joia, você também pode selecionar um total de 15 números, aumentando efetivamente suas chances de ganhar um prêmio.

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis dias por semana, de segunda a sábado, às 20 horas (horário de Brasília).

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).