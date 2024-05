Resultado da Lotofácil 3094 de sexta-feira e ganhadores (03/05)

Daqui a pouco tem resultado da Lotofácil de sexta-feira, concurso 3094, previsto para às 20h. O apostador que acertar as 15 dezenas neste 3 de maio, pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão.

Sorteio do resultado da Lotofácil 3094

Chegou a hora do resultado do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3094 de hoje, dia 3, foram: 02-03-04-05-06-08-10-12-13-14-15-17-18-21-22

Premiação

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 3094, os apostadores conseguem faturar no sorteio. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo da loteria,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌

Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌ As apostas podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.

Últimos resultados da Lotofácil

Lotofácil 3093: 01-02-03-05-06-07-10-12-14-16-17-20-22-24-25

Concurso 3092: 01-04-05-06-08-09-10-13-15-17-20-21-22-23-25

Concurso 3091 (de 29/04/2024)

02 04 05 08 09

11 13 14 15 18

19 20 21 24 25

Concurso 3090 (de 27/04/2024)

01 03 04 08 10

11 13 14 17 18

19 21 22 23 25

Concurso 3089 (de 26/04/2024)

01 02 04 05 08

10 11 12 13 15

18 20 21 22 23

Concurso 3088 (de 25/04/2024)

01 02 03 05 09

10 11 13 15 18

20 21 22 23 25

Concurso 3087 (de 24/04/2024)

01 02 03 04 05

06 07 10 12 14

17 18 21 24 25

Concurso 3086 (de 23/04/2024)

01 03 04 05 06

07 11 12 13 16

17 18 19 21 23

