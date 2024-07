Agora: Resultado da Lotofácil 3149 de segunda-feira e ganhadores de hoje (08/7)

Saiu o resultado da Lotofácil 3149, por volta das 20h30, o último do dia. O apostador que acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão.

Sorteio do resultado da Lotofácil 3149

Os números sorteados na Lotofácil 3149 de hoje, dia 8/7, foram: 01-03-05-06-08-09-11-12-14-15-17-19-20-21-23

Premiação do concurso

Dá para faturar no sorteio da loto ao acertar a partir de 11 números. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌

Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌ As apostas podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.

Últimos resultados da Lotofácil

Concurso 3148 (de 06/07/2024)

01 02 05 07 08

09 10 12 16 19

21 22 23 24 25

Concurso 3147 (de 05/07/2024)

02 04 05 06 07

08 10 11 13 14

15 16 17 18 24

Concurso 3146 (de 04/07/2024)

02 03 05 08 09

11 13 14 15 17

18 19 20 22 23

Concurso 3145 (de 03/07/2024)

01 02 04 07 09

12 13 14 16 17

18 19 20 23 25

Concurso 3144 (de 02/07/2024)

01 03 04 06 07

08 10 12 13 14

15 16 18 22 24

Concurso 3143 (de 01/07/2024)

02 05 06 09 12

13 14 15 17 18

19 20 21 23 25

