Saiu o resultado da Lotofácil 3160 e ganhadores de sábado (20/07/24)

Hoje, a Loterias Caixa traz o resultado da Lotofácil concurso 3160 hoje, por volta das 20h. O apostador que acertar as 15 dezenas neste sábado, 20 de julho, pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão. Os números da Lotofácil hoje são: 01-03-05-06-07-09-11-12-14-15-17-20-22-23-24

Confira o resultado da Lotofácil 3160

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, a partir das 8 horas da noite e as apostas podem ser feitas até às 19h! Os números sorteados na Lotofácil desse sábado de hoje são: 01-03-05-06-07-09-11-12-14-15-17-20-22-23-24

Premiação da Lotofácil 2024

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 3160, os apostadores conseguem faturar no sorteio. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes. Agora, se ninguém acertas as quinze dezenas o prêmio maior cai para a segunda faixa e assim por diante.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Em casas lotéricas, os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 2,2 mil. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 3160, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

