Saiu: Resultado da Lotofácil 3235 e ganhadores de sexta-feira (01/11)

Com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, a Lotofácil realiza sorteio do concurso 3235 nesta sexta-feira. Confira as ofertas sorteadas, ganhadores e dicas.

Na noite desta sexta-feira, 1 de novembro, o sorteio da Lotofácil, concurso 3235, será realizado pela Caixa Econômica Federal, e muitos apostadores já estão na expectativa de acertar as 15 dezenas premiadas. Os números são: 02-03-06-07-10-11-12-15-16-17-19-20-21-22-24

Números do Resultado da Lotofácil 3235

Probabilidades e Estratégias

A Lotofácil é uma das modalidades que mais atrai jogadores no Brasil por causa da alta probabilidade de ganho, especialmente em comparação com outras loterias de grande prêmio, como a Mega-Sena. Na Lotofácil, a probabilidade de acertar as 15 dezebas é consideravelmente maior, o que aumenta o número de ganhadores e faz com que muitos apostadores participem com frequência.

Essa loteria se destaca pela sua atratividade, pois a probabilidade de acertar todas as 15 dezenas com uma aposta mínima é de 1 em 3.268.760 — uma chance consideravelmente melhor do que em outras loterias. Para aumentar as chances de ganhar, é possível fazer apostas com mais números, ainda que o valor da aposta aumente com cada número adicional escolhido.

Próximo Sorteio da Lotofácil

Se não houver vencedores na faixa principal, o prêmio será acumulado para o próximo sorteio, elevando o valor a ser disputado.

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil devido à alta probabilidade de acerto, atraindo apostadores de todo o país. Com apostas simples a partir de R$ 3,00, o jogo permite escolher de 15 a 20 números em um universo de 25, com chances de ganho que variam conforme a quantidade de números apostados.

Para participar do próximo concurso, basta registrar sua aposta em uma casa lotérica ou no site Loterias Online da Caixa até as 19h do dia do sorteio. Os concursos da Lotofácil são realizados diariamente, oferecendo ainda mais chances para quem deseja tentar a sorte.

