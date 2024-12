Resultado da Lotofácil 3258 e ganhadores da loteria hoje (02/12/24)

O sorteio do concurso 3258 da Lotofácil, realizado em 2 de dezembro de 2024, traz novas oportunidades para os apostadores de todo o Brasil. Com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, a extração sai às 20h (de Brasília)

Resultado da lotofácil 3258

Os números sorteados foram: em breve.

Aqueles que acertaram todas as 15 pontuações dividirão o prêmio principal.

Além do prêmio principal para os acertadores de 15 números, a Lotofácil também ganha prêmios para quem acerta 11, 12, 13 e 14 descontos. A quantidade de ganhadores e os valores correspondentes a cada faixa de premiação serão divulgados pela Caixa Econômica Federal.

Como conferir e receber seu prêmio

Os resultados oficiais podem ser conferidos no site das Loterias Caixa ou em casas lotéricas. Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser sacados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Os valores superiores devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade e de bilhete premiado.

Próximo sorteio e como participar

Os sorteios da Lotofácil ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h. Para participar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

Probabilidades de ganhar na Lotofácil

A Lotofácil é conhecida por oferecer melhores chances de ganho em comparação com outras loterias. A probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Já para 14 acertos, a chance é de 1 em 21.792. Essas probabilidades aumentam de acordo com a quantidade de números apostados.

Dicas para apostadores da Lotofácil

Embora a Lotofácil seja uma das loterias com maior probabilidade de ganho, é importante apostar com responsabilidade. A utilização de ferramentas como estatísticas de números mais sorteados pode auxiliar na escolha das bolsas, mas é fundamental lembrar que cada número tem a mesma chance de ser sorteado.

