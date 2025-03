Resultado da Lotofácil 3342 e ganhadores (14/03/25)

Sai nessa sexta-feira, dia 14 de março, o resultado da lotofácil 3342. A extração vai ser sorteada por volta das 20h (horário de Brasília), com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Os números são:

Como funciona a premiação?

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, e não é à toa: as chances de ganhar prêmios são relativamente maiores em comparação a outras modalidades, como a Mega-Sena. Para ganhar, basta acertar de 11 a 15 números, sendo que o prêmio principal vai para quem acertar as 15 dezenas. Se mais de um apostador acertar, o valor será dividido igualmente entre os ganhadores.

Caso ninguém acerte todas as dezenas, o prêmio principal é transferido para a faixa seguinte, e assim por diante. Confira como funciona a distribuição dos prêmios:

15 acertos: Prêmio principal (dividido entre os ganhadores).

14 acertos: Faixa secundária de premiação.

13 acertos: Valor fixo de R$ 25.

12 acertos: Valor fixo de R$ 10.

11 acertos: Valor fixo de R$ 5.

A premiação pode ser resgatada nas agências da Caixa ou em casas lotéricas, dependendo do valor do prêmio. Para valores superiores a R$ 2,2 mil, o pagamento deve ser feito diretamente em uma agência bancária, com apresentação do bilhete original, CPF e RG.

Já para prêmios até esse valor, os ganhadores podem optar por receber o valor em uma casa lotérica. Apostadores que fizeram suas apostas online têm a facilidade de transferir o valor diretamente para uma conta do Mercado Pago.

Prazo para resgatar os prêmios

Todos os ganhadores têm até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para retirar o valor de seu prêmio. Passado esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional e direcionados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Portanto, se você for um dos ganhadores, não perca tempo! Dirija-se a uma casa lotérica ou agência da Caixa o quanto antes para garantir o seu prêmio.

Próximo sorteio: Lotofácil 3342

Se você não participou do sorteio de hoje ou não teve sorte desta vez, não desanime. Amanhã, sábado, 15 de março, acontece o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3343 também às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19h.

A Lotofácil oferece várias formas de jogar. Além de escolher manualmente suas dezenas, o apostador pode optar pelo sistema automático, conhecido como “Surpresinha”, que seleciona os números de forma aleatória. Outra opção popular é a “Teimosinha”, que permite ao apostador repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos – 3, 6, 12, 18 ou até 24 sorteios seguidos.

Os sorteios da Lotofácil são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h, proporcionando muitas chances para aqueles que desejam tentar a sorte. E, com o prêmio acumulado de hoje, as expectativas para os próximos concursos são ainda maiores!

Você pode fazer sua aposta nas casas lotéricas espalhadas por todo o Brasil ou, se preferir a comodidade de apostar de casa, pode utilizar o site oficial das Loterias Caixa ou o aplicativo de loterias da Caixa. Lembre-se de que as apostas online estão disponíveis para maiores de 18 anos e exigem um cadastro com CPF válido.

>> Saiba quais são os 25 números da Lotofácil mais sor