Veja as dezenas sorteadas 03-04-09-13-20-24-12-11-16-18-22-21-17-15-23. Se uma ou mais apostas acertarem todos os números, o prêmio da loteria a ser distribuído está estimado em R$ 1,5 milhão.

Resultado da Lotofácil: veja os números sorteados no concurso 2053

A Caixa Econômica Federal sorteou em São Paulo, na noite de sexta-feira (9/10), as quinze dezenas do concurso 2053 da Lotofácil. Se uma ou mais apostas acertarem todos os números, o prêmio da loteria a ser distribuído está estimado em R$ 1,5 milhão. Confira o resultado da da Lotofácil de hoje:

Os números sorteados no concurso 2053 da Lotofácil foram: 03-04-09-13-20-24-12-11-16-18-22-21-17-15-23

O próximo sorteio será no sábado, dia 10 de outubro. Para participar, o apostador pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. A menor aposta agora custa R$ 2,50, enquanto a mais cara chega a R$ 2.040. Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

Como receber o prêmio?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O apostador pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil?

Será‌ ‌que‌ ‌nessa‌ ‌modalidade‌ ‌é‌ ‌tão‌ ‌fácil‌ ‌assim‌ ‌de‌ ‌ganhar?‌ ‌Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

Faixas de premiação Apostas simples 15 números

(1 aposta) Probabilidade – N. de ganhadores

(1 em): 16 números

(16 apostas) Probabilidade – N. de ganhadores

(1 em): 17 números

(136 apostas) Probabilidade – N. de ganhadores

(1 em): 18 números

(816 apostas) Probabilidade – N. de ganhadores

(1 em): 15 ACERTOS 3.268.760 204.297 24.035 4.005 14 21.791 3.026 600 152 13 691 162 49 18 12 59 21 9,4 5 11 11 5,9 3,7 2,9 PREÇO A PAGAR 1 X R$ 2,00 = R$ 2,00 16 X R$ 2,00 = R$ 32,00 136 X R$ 2,00 = R$ 272,00 816 X R$ 2,00 = R$ 1.632,00

Veja os ganhadores das loterias em tempo real