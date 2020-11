Resultado da Lotofácil concurso 2078 de hoje [10]; veja as dezenas do dia

O resultado da Lotofácil concurso 2078 de hoje [10], que pode pagar prêmio de R$ 1,5 milhão, será divulgado a partir das 20 horas deste sábado, dia 10 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 15 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo.

Ganhadores em tempo real

Acompanhe o resultado da Lotofácil concurso 2078 a partir das 20 horas.

Desdobramento na Lotofácil: saiba como fazer e aumentar suas chances

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Todos os resultados da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2077, sorteado na segunda, 9 de novembro (09/11). As dezenas sorteadas foram:

03 04 05 07 08

10 11 12 13 14

15 16 21 24 25

O resultado da Lotofácil Concurso 2076, sorteado no sábado, 7 de novembro (07/11). As dezenas sorteadas foram:

01 03 05 06 09

10 11 12 13 14

15 18 22 24 25

O resultado da Lotofácil Concurso 2075, sorteado na sexta, 6 de novembro (06/11). As dezenas sorteadas foram:

02 03 05 07 08

09 11 12 13 14

17 19 23 24 25

O resultado da Lotofácil Concurso 2074, sorteado na quinta, 5 de novembro (05/11). As dezenas sorteadas foram:

02 03 04 05 06

09 14 15 18 19

20 21 22 24 25

O resultado da Lotofácil Concurso 2073, sorteado na quarta, 4 de novembro (04/11). As dezenas sorteadas foram:

04 05 06 07 11

12 13 15 16 18

19 20 23 24 25

Recebimento de prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Portanto, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.