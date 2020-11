Resultado da Lotofácil concurso 2079 de hoje [11]; veja as dezenas do dia

O resultado da Lotofácil concurso 2079 de hoje [11], que pode pagar o prêmio acumulado de R$ 3,5 milhão, será divulgado a partir das 20 horas desta quarta-feira, dia 11 de novembro. Ganha a bolada o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas no jogo da Lotofácil de hoje. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo.

Ganhadores em tempo real

Acompanhe os números e os ganhadores da Lotofácil 2079: 17-06-03-24-15-12-02-09-01-25-23-18-14-22-19.

Todos os resultados da Lotofácil

O resultado Lotofácil concurso 2078 teve os seguintes números sorteados: 01-02-03-04-06-12-13-15-17-18-19-21-22-24-25.

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 2077, sorteado na segunda, 9 de novembro (09/11). As dezenas sorteadas foram: 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 21 24 25

Em seguida, o resultado da Lotofácil Concurso 2076, sorteado no sábado, 7 de novembro (07/11). As dezenas sorteadas foram: 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 22 24 25

Resultado da Lotofácil Concurso 2075, sorteado na sexta, 6 de novembro (06/11). As dezenas sorteadas foram: 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 17 19 23 24 25

Em seguida, o resultado da Lotofácil Concurso 2074, sorteado na quinta, 5 de novembro (05/11). As dezenas sorteadas foram: 02 03 04 05 06 09 14 15 18 19 20 21 22 24 25

Por fim, o resultado da Lotofácil Concurso 2073, sorteado na quarta, 4 de novembro (04/11). As dezenas sorteadas foram: 04 05 06 07 11 12 13 15 16 18 19 20 23 24 25

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

Apesar de dessa modalidade de loteria se chamar Lotofácil, acertar o resultado do jogo com apenas uma aposta simples pode não ser tão fácil assim. Segundo a Caixa, as chances de levar a bolada do prêmio principal com apenas um jogo simples é de uma em mais de 3 milhões.

Entretanto, caso a aposta tenha mais números, a probabilidade aumenta. Um jogo, por exemplo, com 20 números, que é o máximo permitido, tem a chance de ganhar de uma em 211.

De acordo com a provisão da Caixa, as chances de ganhar o prêmio principal da Lotofácil são as seguintes:

primeiramente, com quinze números na aposta, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760;

ao passo que, com dezesseis números no volante, a chance de ganhar é de uma em 204.298;

em seguida, com dezessete números, a probabilidade de levar o prêmio é de uma em 24.035;

ao passo que, para dezoito números, sua chance aumenta e fica de uma em 4.006;

ainda assim, para 19 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 843;

por fim, com o máximo de números marcados por volante, vinte dezenas, a chance de ganhar é de uma em 211.

Quando são os sorteios?

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

O apostador de hoje que tiver a sorte grande e acertar o resultado da Lotofácil 2079 poderá fazer a movimentação dos prêmios líquidos, de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) nas casas lotéricas de todo o país.

Por outro lado, caso o prêmio seja de um valor maior, o apostador sortudo terá que ir até uma agência da Caixa. Além disso, é preciso levar o bilhete premiado, RG e CPF.

O apostador pode buscar seu prêmio da Lotofácil 2079 até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor da premiação vai para o Tesouro Nacional. Com isso, são feitos investimentos no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, não esqueça de conferir a sua aposta.