Aposta de SP acerta resultado da Lotofácil 2188 e ganha R$ 1 milhão

Uma aposta acertou sozinha o resultado da Lotofácil sorteado nesta terça-feira (23). Segundo as Loterias Caixa, o ganhado registrou o jogo na cidade de Mairinque, em São Paulo, e faturou o prêmio de R$ 1 milhão.

Na Faixa de 14 acertos, a modalidade distribuiu 238 prêmios de R$ 1,3 mil. A terceira faixa de premiação teve 8,4 mil ganhadores e cada um conseguiu o valor fixo de R$ 25.

De acordo com detalhamento divulgado pelas Loterias Caixa, 99,9 mil apostas acertaram 12 números do resultado da Lotofácil e outras 522,1 mil acertaram 11. Para as faixa foi destinado o valor de R$ 10 e R$ 5, respectivamente, entre os acertadores.

Resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 2188: 01 03 06 08 10 11 14 15 16 17 19 20 23 24 25.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.051.059,51;

14 acertos – 238 apostas ganhadoras, R$ 1.322,82;

13 acertos – 8.451 apostas ganhadoras, R$ 25;

12 acertos – 99.987 apostas ganhadoras, R$ 10;

11 acertos – 522.125 apostas ganhadoras, R$ 5;

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado amanhã, quarta-feira (24), e tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar o resultado. As apostas podem ser feitas até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

O jogo simples com 15 números sai por R$ 2,50, mas a modalidade permite adicionar até cinco dezenas por um valor maior. Para concorrer com um bolão, a cota não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

A chance de alguém acertar o resultado da Lotofácil é de uma em mais de 3,2 milhões. Já nas outras faixas, a chance aumenta e vai para: 21,7 mil para 14 acertos; 692 para 13 acertos; 60 para 12 acertos; e 11 para 11 acertos.

Acompanhe as loterias no DCI