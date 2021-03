Lotofácil 2190: apostas de PR e SC dividem prêmio de R$ 3,9 milhões

As Loterias Caixa divulgou o resultado da Lotofácil 2190 sorteado nesta quinta-feira (25) e duas apostas dividiram o prêmio, faturando R$ 1,9 milhão cada. Os ganhadores registraram as apostas em Curitiba, no Paraná, e em Blumenau, Santa Catarina.

Na Faixa de 14 acertos, 285 jogos ganharam prêmios de R$ 1,3 mil. A terceira faixa de premiação teve 9,7 mil premiações de R$ 25 cada.

Os prêmios fixos de R$ 10 e R$ 5 foram distribuídos, respectivamente, para 122,9 mil e 712,6 mil apostas.

Resultado da Lotofácil 2190

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 2190: 01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 16 17 23 24.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 1.967.138,86;

14 acertos – 285 apostas ganhadoras, R$ 1.360,73;

13 acertos – 9.755 apostas ganhadoras, R$ 25;

12 acertos – 122.941 apostas ganhadoras, R$ 10;

11 acertos – 712.692 apostas ganhadoras, R$ 5;

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para esta sexta-feira (26), e tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar o resultado do concurso 2191. As apostas podem ser feitas até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

O jogo simples com 15 números sai por R$ 2,50, mas a modalidade permite adicionar até cinco dezenas por um valor maior. Para concorrer com um bolão, a cota não sai por menos de‌ ‌R$10,00‌ ‌e‌ ‌cada‌ ‌cota‌ não‌ pode ‌custar‌ ‌menos‌ ‌de‌ ‌R$3,00.

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Lotofácil 2190 era de uma em mais de 3,2 milhões. Já nas outras faixas, a chance aumentava para: 21,7 mil para 14 acertos; 692 para 13 acertos; 60 para 12 acertos; e 11 para 11 acertos.

