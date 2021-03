Veja os números do sorteio da Lotofácil 2190; prêmio é de R$ 4 milhões

O resultado da Lotofácil concurso 2190 de hoje, quinta-feira, 25 de março (25/03), será divulgado a partir das 20h. A aposta que acertar as 15 dezenas pode levar um prêmio de R$ 4 milhões. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Veja os números do sorteio da Lotofácil:

Assista à transmissão ao vivo do sorteio da Lotofácil de hoje, Concurso 2190, no Youtube da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil concurso 2190

Acompanhe aqui os resultados das loterias e saiba se você é o novo milionário do país. Resultados em tempo real: Quina, Federal, Timemania e mais.

Desdobramento na Lotofácil: saiba como fazer e aumentar suas chances

Últimos números da Lotofácil

O resultado da Lotofácil Concurso 2189, sorteado no quarta-feira, 24 de março (24/03). As dezenas sorteadas foram:

01-03-06-08-10

11-14-15-16-17

19-20-23-24-25

O resultado da Lotofácil Concurso 2188, sorteado no terça-feira, 23 de março (23/03). As dezenas sorteadas foram:

01-03-06-08-10

11-14-15-16-17

19-20-23-24-25

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?

Para receber o prêmio do da Lotofácil concurso 2190 de hoje, há duas opções: se a quantia for menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa. Os prêmios precisam ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio.