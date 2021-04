Apostas de PR e SC dividem prêmio de R$ 871,2 mil da Lotofácil 2196

Duas apostas, uma de Guaratuba (PR) e outra de Videira (SC), acertaram resultado da Lotofácil 2196 sorteado nesta quinta-feira, dia 01 de abril, e ganharam R$ 435,6 mil cada. Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 04-05-06-08-10-11-13-15-17-18-20-21-23-24-25.

O segundo maior prêmio da modalidade ficou para 682 apostas e cada uma ganhou R$ 382. Segundo o detalhamento do concurso, também foram entregues prêmios fixo de R$ 25, R$ 10 e R$ 5 para os jogadores que marcaram 13, 12 e 11 acertos.

O sorteio contou com transmissão ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2196?

Para receber o prêmio do da Lotofácil concurso 2196, há duas opções: se a quantia for menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate deve ser realizado em uma agência da Caixa. Os prêmios precisam ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

Por causa do feriado da Sexta-Feira Santa, o próximo sorteio da Lotofácil, será realizado no sábado, dia 03 de abril, e tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Os apostadores terão até às 19h do dia do sorteio para registrar o jogo do concurso 2197nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O volante da modalidade é composto por 25 dezenas e devem ser selecionadas de 15 a 20. A aposta simples de 15 números sai por R$ 2,50 e com ela a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil é de uma em mais de 3,2 milhões.

Com a maior aposta, de 20 números, o prêmio fica mais perto já que a chance vai para uma em 211. Porém, nesse cenário, o valor aumenta e o jogador precisa desembolsar R$ 38,7 mil.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

O bolão da Lotofácil só pode ser feito presencialmente nas lotéricas e sai por, no mínimo R$10 e a cota por pelo menos R$ 3. A quantidade de cotas permitidas varia de acordo com a quantidade de dezenas que terá no bolão, mas para qualquer um o mínimo é de duas cotas.

Os bolões devem ter no máximo: oito cotas para com 15 números; 25 cotas para 16 números; 30 cotas para 17 números; 35 cotas para 18 números; 70 cotas para 19 números; e 100 cotas para 20 números.

Acompanhe as loterias no DCI