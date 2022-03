Números do resultado da Lotofácil 2471 de terça-feira (15/03)

Dia de eliminação no BBB 22 e também pode surgir um novo milionário com as loterias. Nesta terça-feira, 15 de março, a Caixa divulga o resultado da Lotofácil 2471 e o apostador que acertar pode ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Números sorteados na Lotofácil de terça: 02-03-04-05-08-09-14-17-18-19-20-21-23-24-25.

Resultado da Lotofácil 2471 de terça-feira

Hora de conferir os números do resultado da Lotofácil 2471 de hoje: 02-03-04-05-08-09-14-17-18-19-20-21-23-24-25.

Na segunda-feira, 14 de março, a Loteria da Caixa sorteou os números 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. Dois apostadores acertaram os quinze números do concurso 2469 da Lotofácil e levaram uma premiação de R$ 678,4 mil, cada.

Ganhadores da Lotofácil

Para se tornar um dos ganhadores da Lotofácil em 2022, todos os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do concurso conseguem faturar algum prêmio. Se houver mais de um bilhete com as 15 dezenas, a quantia será dividida igualmente entre os ganhadores.

As faixas menores pagam quantias fixos de: R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos. Após a dedução do total dos valores fixos, 62% do restante da premiação vai para os acertadores dos 15 números e 13% para os acertadores de 14 números.

Não havendo acertador do resultado da Lotofácil 2471 em qualquer faixa de premiação, então o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Os sorteios são realizados de segunda-feira e sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília), de acordo com a Caixa. Em setembro ocorre o sorteio especial da Lotofácil da Independência e os globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

