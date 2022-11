Os apostadores podem ganhar o resultado da Lotofácil com 11, 12, 13, 14 números - Foto: DCI

O resultado da Lotofácil concurso 2671 de hoje, quinta-feira, 24/11/2022, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio das dezenas ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e o prêmio acumulado é de R$ 1,5 milhão.

Resultado da Lotofácil 2671

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil:

Ganhadores da Lotofácil de hoje

O jogador que conseguir acertar todos os números do resultado da Lotofácil concurso 2671 de hoje pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 3,5 milhões. Os jogadores que conseguirem marcar parcialmente as dezenas, entre 11 e 14, também faturam na modalidade.

São cinco faixas de acertos e três delas pagam quantias fixas de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. As Loterias Caixa faz a dedução desse total e o restante do valor destinado para premiação vai para as demais faixas.

Acumulação - Mas, se ninguém adivinhar o resultado da Lotofácil 2288 de hoje, então o prêmio acumula para o próximo concurso na sua respectiva faixa.

Prazo - O apostador que faturar prêmio terá o prazo de até 90 dias corridos para fazer o resgate da quantia.

Próximo sorteio da Lotofácil - Os sorteios ocorrem às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h. Portanto, nesta sexta-feira (25), será realizado o sorteio da lotofácil concurso 2672.

