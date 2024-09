Resultado da lotofácil da independência 2024: veja os números agora

É agora! Nesta segunda-feira, 9 de setembro, ocorre o sorteio do resultado da Lotofácil da Independência 2024, a partir das 20 horas, horário de Brasília. O prêmio do concurso especial 3900 está estimado em R$ 200 milhões.

Resultado da Lotofácil da Independência 2024

Prontos para saber quem ganhou? Agora, confira os números do resultado da Lotofácil da Independência: resultado em breve.

Prêmio não acumula - Ganhadores da Lotofácil da Independência

O apostador que acertar sozinho as 15 dezenas do resultado da Lotofácil da Independência 2024 poderá levar os R$ 200 milhões do sorteio, mas se mais de um jogo for registrado com os quinze números, então as Loterias Caixa faz o rateio entre os ganhadores. De qualquer forma, todo mundo sai ganhando.

As três faixas menores pagam quantias fixas de R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos, mas se ninguém acertar os 15 números, o prêmio vai passando para as faixas menos. Isso acontece porque o sorteio é único e a premiação não acumula.

Próximo sorteio

Os concursos regulares da Lotofácil retornam ao calendário de loterias a partir da próxima semana. Então, na terça-feira, 10 de setembro, a extração está prevista para às 20h.

Para‌ ‌fazer‌ ‌o‌ ‌jogo da loteria,‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌dos‌ ‌números‌ ‌pode‌ ‌ser‌ ‌feita‌ ‌pelo‌ ‌sistema,‌ ‌automaticamente,‌ ‌ou‌ ‌de‌ ‌forma‌ ‌manual.‌ Embora, ‌também‌ ‌seja‌ ‌possível‌ ‌repetir‌ ‌a‌ ‌mesma‌ ‌aposta‌ ‌em‌ ‌vários‌ ‌concursos -‌ ‌modalidade‌ ‌conhecida‌ ‌como‌ ‌Teimosinha.‌ ‌Portanto, o ‌apostador‌ ‌pode‌ ‌escolher‌ ‌concorrer‌ ‌com‌ ‌ela‌ ‌por‌ ‌3,‌ ‌6,‌ ‌12,‌ ‌18‌ ‌ou‌ ‌24‌ ‌sorteios seguidos.‌ ‌

As apostas podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil‌ ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h.